Napoli o Inter, chi vincerà lo scudetto? Il parere di Sacchi, Capello, Benitez, Bergomi, Cannavaro, Prandelli, Materazzi, Mauro, Altobelli e Donadoni

Chi vincerà lo scudetto? Ancora 180 minuti (difficile che ne bastino meno) e si saprà la verità. Domani Parma-Napoli e Inter–Lazio: cosa potrà succedere? La Gazzetta dello Sport ha messo insieme 10 esperti, ex giocatori di una delle due squadre coinvolte e allenatori “neutrali”. Ecco il gioco delle previsioni che ne è uscito.

Arrigo Sacchi: «Dico che il Napoli è favorito».

Fabio Capello: «Ritengo che per conoscere i prossimi campioni d’Italia occorrerà aspettare l’ultimo chilometro di questa bellissima volata, perché l’Inter ha la mente libera e le energie giuste per giocarsela contro la Lazio e battere i biancocelesti».

Rafa Benitez: «Un punto sembra un vantaggio minimo ma quando mancano solo due partite alla fine è un’enormità. Il Napoli deve semplicemente vincere le sue due partite, come si dice in questi casi è padrone del proprio destino, ed è chiaramente favorito per una serie di cose: è primo, e dunque in condizione di difendersi, imponendosi con il Parma e con il Cagliari, dall’Inter».

Beppe Bergomi: «Come reagirà il Napoli al -1 non possiamo saperlo, ma è ovvio che la pressione salga».

Fabio Cannavaro: «Come ho avuto modo di dire, Antonio non aspetterà ciò che vuole, ma andrà a prendersi quel che insegue. É arrivato primo in classifica con il lavoro e continuerà a farlo».

Cesare Prandelli: «Contro il Parma e il Cagliari il Napoli si farà trovare pronto e produrrà lo sprint decisivo per non essere superato. Anche a livello di calendario, mi sembra che la Lazio, avversaria dei nerazzurri domani sera, sia la più tosta delle quattro, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova perché ci sono in calendario due giornate in una settimana».

Marco Materazzi: «Con una classifica così, a due giornate dalla fine, solo una cosa si può dire con certezza: tutto ciò che di buono dovesse venire per l’Inter, ovvero lo scudetto, sarebbe come un premio arrivato dal cielo. Che non significa immeritato, ma totalmente insperato».

Massimo Mauro: «Fino a qualche settimana fa la mia favorita era l’Inter, ma ora è il Napoli. Essere un punto avanti a due turni dalla fine del campionato è un bel vantaggio: gli azzurri avranno la difficoltà di dover gestire due incontri che devono vincere a ogni costo per non farsi superare dai nerazzurri».

Alessandro Altobelli: «L’Inter arriva da una doppia semifinale di Champions col Barcellona, che è stata un capolavoro, Inzaghi ha recuperato quasi tutti gli uomini della rosa e la squadra sta bene. Per questo può e deve crederci, e sono convinto che lo farà».

Roberto Donadoni: «Il Napoli non potrà aspettarsi un regalo dai biancocelesti a San Siro: gli azzurri dovranno fare sei punti, così si metteranno al sicuro da qualsiasi tipo di sorpresa».