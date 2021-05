Cosmi esonerato dal Crotone. Vrenna: «Necessità di rinnovarci»

Serse Cosmi non è più l’allenatore del Crotone: le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna dopo l’esonero

Il Football Club Crotone comunica che il rapporto con il responsabile tecnico della prima squadra Serse Cosmi si concluderà – come da contratto – il 30 giugno 2021.

Queste le parole del Presidente Gianni Vrenna: «Voglio ringraziare mister Cosmi, professionista impeccabile e uomo di grande cultura, che nella sua breve avventura al timone della nostra squadra non ha lesinato energie e determinazione, rivitalizzando un gruppo che in un momento particolare manifestava il bisogno di una guida esperta. Purtroppo oggi le nostre strade si separano: dopo una stagione difficile sentiamo la necessità di rinnovarci, sotto diversi punti di vista: posso solo assicurare che resteranno immutate la passione e la determinazione con la quale la società perseguirà i propri obiettivi. Sono certo che questa esperienza si rivelerà importante per il futuro di entrambi».