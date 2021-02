Cosmi analizza il derby: «L’Inter ha quest’arma in più»

Serse Cosmi, ex allenatore del Perugia, analizza i temi del derby di Milano: ecco le sue parole sulle tattiche di Conte e Pioli

Serse Cosmi, dagli studi di Sky Sport, analizza i possibili temi del derby di Milano. Le sue parole.

«L’Inter, se la vai a pressare alta, puoi avere dei vantaggi. Ma non dimentichiamo che ha due giocatori che per caratteristiche, se li metti nelle condizioni di giocare due contro due, diventano devastanti. Antonio Conte sicuramente farà riferimento agli errori fatti nella partita di andata. Così come farà il Milan».