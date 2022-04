La Costa d’Avorio ha ufficializzato l’esonero del loro commissario tecnico, Patrice Beaumelle dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022

Patrice Beaumelle non è più il CT della Costa d’Avorio. L’allenatore francese è stato esonerato in seguito alla mancata qualificazione degli Elefanti al mondiale del Qatar 2022, in seguito alla eliminazione contro l’Egitto ai rigori.