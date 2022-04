Mondiali Qatar 2022, la FIFA vuole mantenere a 26 il numero dei convocati

La FIFA starebbe pensando di mantenere a 26 il numero dei giocatori convocati dalle Nazionali per il Mondiale in Qatar 2022

Secondo quanto riportato da Le Parisien, la FIFA starebbe pensando di mantenere 26 come numero dei convocati per le Nazionali in vista dei prossimi Mondiali in Qatar.

Considerando le sostituzioni e la situazione legata al Covid, la scelta potrebbe essere andare nella direzione giusta qualora fosse effettivamente confermata.