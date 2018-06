Gol Coutinho in Brasile-Svizzera: il talento del Barcellona segna una rete molto bella per sbloccare la partita del Mondiale, ecco il video

Va in gol Coutinho e tutto il Brasile esplode. Il primo gol del Mondiale per i verdeoro lo ha messo a segno il giocatore del Barcellona ed ex Inter. Il Brasile ha sbloccato al ventesimo la partita contro la Svizzera e lo ha fatto in grandissimo stile. Coutinho ha preso palla sulla trequarti, si è avvicinato alla porta e da trenta metri ha lasciato partire un tiro a giro potente che si è infilato sotto l’incrocio alla sinistra del portiere. Probabilmente, per adesso, quello di Coutinho è il miglior gol del Mondiale.

Il gol sta già facendo il giro del web e su Twitter i tifosi del Brasile stanno idolatrando Coutinho. In inverno è passato dal Liverpool al Barcellona per una cifra mostruosa, non ha fatto vedere al Camp Nou tutte le sue potenzialità, ma ha iniziato questo Mondiale come meglio non avrebbe potuto. Dopo il tonfo della Germania e le difficoltà dell’Argentina, il Brasile vuole essere la prima “grande” a esordire in maniera convincente al Mondiale. Il gol di Coutinho è un biglietto da visita per niente male.