Per chi ha nostalgia del Mondiale 2006 Netflix ha la giusta medicina: la piattaforma di distribuzione sul web trasmetterà in replica tutte le partite dell’Italia

Guardando le partite del Mondiale ogni italiano si sente molto triste. La Nazionale non si è qualificata e quindi si può pensare solo ai tempi andati, tipo al Mondiale 2006. Il gol di Grosso in semifinale con la Germania, il rigore di Totti con l’Australia, la testata di Zidane a Materazzi: immagini iconiche che ognuno di noi porta nella mente e nel cuore. Tutto sbiadito, ma nemmeno troppo, grazie a Netflix. Il famoso sito di distribuzione di film e serie tv ha deciso di darsi al calcio e di fare un favore a tutti i tifosi azzurri.

Dal 15 giugno al 15 luglio saranno trasmesse tutte le partite della rassegna che ci vide alzare la Coppa del Mondo. Dall’esordio col Ghana, al pari con gli USA alla vittoria con la Repubblica Ceca nella fase a gruppi, poi gli ottavi con l’Australia, i quarti con l’Ucraina, la semifinale con la Germania e la finale con la Francia, con tanto di rigori. Un bel regalo per tutta l’Italia, anche se non si può vivere solamente di ricordi. Eppure c’è chi, davanti a Netflix, sicuramente si emozionerà come dodici anni fa.