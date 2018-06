Lozano come Del Piero: è déjà vu Germania! – VIDEO

Tedeschi sconfitti al debutto al Mondiale dal Messico. In gol Hirving Lozano: la rete ha ricordato quella dello 0-2 in Germania-Italia

Hirving Lozano come Alessandro Del Piero. Germania-Messico 0-1 come Germania–Italia 0-2. Tanti utenti sul web hanno esultato per la sconfitta della Germania al Mondiale contro la nazionale messicana. Al minuto 35 Khedira ha perso un contrasto con Herrera, uno dei migliori dei suoi e il Messico è partito in contropiede, arrivando, con tre passaggi davanti alla porta di Manuel Neuer.

In un video postato sui social si può apprezzare il gol del Chucky Lozano contro la Germania ma con la telecronaca di Fabio Caressa in Germania-Italia 0-2 ai Mondiali in terra tedesca nel 2006, vinti poi dagli azzurri. Herrera in versione Cannavaro, El Chucky in versione Del Piero, stoccatore finale. Insomma, l’Italia non è ai Mondiali ma è sempre l’incubo dei tedeschi. D’altronde, tra la bandiera tricolore del Messico e la bandiera tricolore italiana, non c’è poi tantissima differenza…