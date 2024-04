Allegri dopo Lazio-Juve: «Finale e Supercoppa, importante a livello economico»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Mediaset al termine della gara contro la Lazio di Coppa Italia

ATTEGGIAMENTO – «I calciatori esperti hanno avuto più paura? Sui gol abbiamo fatto degli errori grossolani. Era importante raggiungere la finale, soprattutto per proseguire il campionato nel migliore dei modi. Senza troppi giri di parole, un’eliminazione stasera avrebbe portato dei cambi a livello psicologico. Questi sono dei test per i ragazzi, soprattutto per la loro crescita».

CRITICHE NONOSTANTE GLI OBIETTIVI – «Per la società, a livello economico, siamo stati bravi anche con l’accesso alla Supercoppa. Per quanto riguarda i risultati, il calcio è bello perché una partita ti dà sempre l’opportunità di svoltare una stagione. Stasera è stata importante per la finale di Coppa Italia e per la Supercoppa. Le critiche alla Juventus ci sono sempre, ma la colpa è la nostra: abbiamo fatto un girone d’andata che nessuno si aspettava, tutti ci davano in lotta con l’Inter per lo Scudetto. Io ero preoccupato soprattutto per il girone di ritorno».

