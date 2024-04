Inter, le condizioni di Cuadrado: ci sarà per il Torino?

Juan Cuadrado ha saltato il derby col Milan poiché ancora infortunato. Previsto il suo rientro contro il Torino

Finalmente buone notizie per Juan Cuadrado. L’esterno dell’Inter è pronto a tornare in campo in vista della sfida contro il Torino, la prima dei neroazzurri da campioni d’Italia dopo la vittoria con il Milan.

Secondo Sky, il colombiano si è allenato in gruppo nella prima seduta guidata da Simone Inzaghi. Saranno decisivi i prossimi due allenamenti.