Cr7 si è accodato a Cavani e ad altri calciatori per augurare una pronta guarigione a un bambino colpito da un arresto cardiaco in campo

Non solo la prima doppietta in Serie A per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese si è infatti unito ad altri uruguayani, e soprattutto al giocatore del PSG Edinson Cavani, nell’augurare una pronta guarigione a Facundo Ruiz. Facu è un bambino di 8 anni che ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a Cerro Largo nella Rio Blanco League. A causa di un’aritmia, il cuore ha smesso di battere per qualche secondo. Sono stati molti i messaggi di pronta guarigione, e tra questi i più belli da ricevere per il piccolo calciatore saranno stati quelli dei due campioni di cui sicuramente sogna di seguire le orme. CR7, oltre all’augurio di rimettersi presto, ha anche invitato il piccolo a Torino per vedere una partita della Juventus. Perché si può essere campioni sia in campo che fuori.

QUE GRANDE!👏@ECavaniOfficial le mando este video a Facu un niño de Cerro Largo que le dio un paro cardíaco mientras jugaba un partido de futbol

Que orgullo tener jugadores asi de humildes y cariñosos , que tu ídolo te aliente asi no tiene precio#TodosSomosGodin pic.twitter.com/6Qq7SBLdvV — uruguay noma🍊🇺🇾 (@uruguayestop) September 14, 2018