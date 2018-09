Cristiano Ronaldo, la doppietta e la Champions: «Ora il torneo che amo di più»

Le parole di Cristiano Ronaldo al termine della partita contro il Sassuolo di oggi, tra tre giorni il debutto in Champions a Valencia

Cristiano Ronaldo si sblocca e con una doppietta decide Juventus-Sassuolo. Il 2-1 finale dello Juventus Stadium casca a pennello alla vigilia dell’esordio bianconero nella Champions League 2018/2019. A pochi giorni dalla sfida contro il Valencia di mercoledì sera, CR7 si sblocca alla quarta presenza in Serie A e realizza una doppietta che vale i 3 punti e il primo posto solitario in classifica a 12 punti: «Sono molto contento, è stata una partita intensa in cui i nostri avversari hanno giocato molto bene. Noi siamo stati intensi e abbiamo creato tante occasioni».

Prosegue Ronaldo nel corso dell’intervista a Sky Sport: «Avevo voglia di segnare, ma prima di tutto conta vincere e fare bene. C’era molta attenzione dopo il mio arrivo a Torino, ma questa è la vita. Sono felice, sto lavorando bene alla Juventus e i miei compagni mi hanno aiutato molto ad adattarmi a questo campionato». Mercoledì il debutto in Champions con la maglia della Juventus nella competizione che gli calza a pennello: «E’ il torneo che amo di più, speriamo di avere fortuna. Il girone non è facile, ma non vedo l’ora di giocare».