Cremonese, Alvini: «Tutti ci danno per retrocessi, ma io ho il fuoco dentro»

Il tecnico della Cremonese Alvini ha parlato in conferenza stampa della lotta per non retrocedere che coinvolge i grigiorossi

Non vuole sentire parlare di retrocessione annunciata Massimiliano Alvini, nuovo tecnico della Cremonese. Ecco le sue parole:

SALVEZZA – «La Cremonese ha un obiettivo e lotterà per per la salvezza. Ho due figli piccoli che sono più social di me e mi dicono che ci danno tutti per retrocessi. Questa è voce comune, ma noi abbiamo le idee chiare e vogliamo lottare per la permanenza in Serie A. Credo che quando avremo concluso il mercato, anche noi possiamo giocarcela e ne siamo consapevoli. Vogliamo raggiungerlo tutti insieme. L’anno scorso per me la Cremonese era una grande squadra, lo dissi già alla terza giornata e infatti giocando un calcio fantastico è andata in Serie A. Quest’anno il progetto è nuovo, lotteremo tutti insieme per il nostro nuovo obiettivo. Per me è un’enorme soddisfazione, la avverto anche nella città e in chi mi circonda. Tutti insieme ci apprestiamo a vivere questo momento con gioia e anche determinazione. Dentro di me c’è il fuoco e c’è sempre stato, vedo che tutti insieme possiamo dimostrare di poterci stare e ci apprestiamo a vivere il debutto con grande determinazione e idee ben precise. Non è per me, ma per tutti quelli che mi stanno accanto. Anche se giochiamo a Ferrara chiedo a chi può di seguirci per raggiungere l’obiettivo».