Cremonese, oggi pronta a sfidare il Bologna al Dall’Ara: Nicola punta sulla crescita e sulla concretezza per uscire dalla crisi di risultati dopo l’ottimo avvio. L’analisi

Cremonese pronta a sfidare il Bologna. Il tecnico dei grigiorossi rimane ottimista nonostante le tre sconfitte consecutive. I temi

La Cremonese si avvicina alla difficile trasferta di Bologna reduce da tre sconfitte consecutive contro Juventus, Pisa e Roma. Nonostante il momento negativo, il tecnico Davide Nicola mantiene la lucidità, sottolineando che il percorso verso l’obiettivo salvezza è una maratona di 38 partite che richiede energia costante, indipendentemente dai risultati a breve termine.

Nicola vede il match del Dall’Ara come un importante step di crescita contro un avversario che considera ormai una “big“. Il Bologna, infatti, è imbattuto da settembre e viene da 12 risultati utili consecutivi. Il tecnico grigiorosso ammira la squadra emiliana per la sua velocità, aggressività e la profondità della rosa, ma soprattutto per la “fame” con cui attacca gli spazi, una mentalità che sta cercando di trasmettere ai suoi ragazzi.

Il tema centrale su cui lavorare per la Cremonese è ritrovare la concretezza perduta. Dopo un inizio di campionato molto cinico in fase conclusiva, la squadra nelle ultime tre uscite ha prodotto tanto gioco senza però riuscire a tradurlo in gol. Per Nicola, l’efficacia sotto porta non è questione di fortuna, ma di determinazione nel farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Sul fronte della formazione, arrivano buone notizie dall’infermeria: Pezzella, Zerbin e Silvestri sono recuperati a pieno regime, mentre Moumbagna torna tra i convocati ma necessita ancora di rodaggio per essere spendibile. Contro il Bologna, per la Cremonese sarà fondamentale la rapidità nel riposizionarsi e nel ribaltare l’azione, tentando anche di sfatare un tabù storico: i grigiorossi non battono i rossoblù in Serie A da ben 35 anni.