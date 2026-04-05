Cremonese, Giampaolo commenta la sconfitta col Bologna: «Loro superiori, il gol dopo 2′ ci ha messo la strada in salita. Ecco come sta Thorsby»

Cremonese, Giampaolo ha parlato così nel post-partita del match perso contro il Bologna della 31ª giornata di Serie A 2025/26

Allo stadio Zini si è appena conclusa la sfida Cremonese-Bologna, match di fondamentale importanza valido per la 31ª giornata di Serie A. L’incontro è terminato sul punteggio di 1-2 a favore della formazione ospite, trascinata dalle reti decisive di Joao Mario e Rowe. Per i padroni di casa non è bastato l’orgoglio nel finale, culminato con il rigore trasformato da Bonazzoli al 90’, per evitare una pesante sconfitta casalinga davanti al proprio pubblico.

Un’occasione persa nella serrata lotta per non retrocedere

Per la compagine lombarda, questa sfida rappresentava uno snodo cruciale nella delicatissima corsa salvezza. Aumentano i rimpianti, soprattutto in virtù della vittoria conquistata ieri dalla Fiorentina e in attesa del match del Lecce, in programma per la giornata di domani. Con questo ko interno, la squadra di Giampaolo esce sconfitta e resta ferma a 27 punti, fallendo un appuntamento che avrebbe potuto pesare in maniera determinante sulle sorti del campionato. Gli ultimi istanti di gara sono stati caratterizzati da forte nervosismo e tensione, ma la rete dal dischetto ha solo illuso i tifosi grigiorossi senza riuscire a ribaltare l’inerzia della gara.

Le dichiarazioni di Giampaolo: l’impatto del gol a freddo e l’orgoglio del gruppo

Al termine dei novanta minuti, l’allenatore grigiorosso Marco Giampaolo si è presentato in sala stampa per analizzare con grande lucidità la prova offerta dai suoi ragazzi, riconoscendo la caratura tecnica degli avversari: “La qualità del Bologna è stata superiore, si sono sottratti dalla nostra pressione. Il gol subito dopo 2′ ci ha messo la strada in salita. Avessimo fatto gol prima, potevamo anche sperare di metterla a posto“.

Analizzando le dinamiche tattiche e l’approccio mentale della sua formazione dopo l’immediato svantaggio, il tecnico ha aggiunto: “Sul lato destro partivamo troppo bassi. Poi il Bologna ha preso molta fiducia. Nella condizione in cui ci troviamo noi, il primo evento negativo può portarti nel baratro. Invece, la squadra non ha abbassato la testa, non si è demoralizzata”.

A chiudere, una riflessione sulle scelte iniziali per arginare i felsinei e sull’infortunio che ha stravolto i piani a centrocampo: “Le scelte sono figlie della qualità dell’avversario. La partita l’avevamo preparata in un certo modo, nel cercare di non far giocare il Bologna agevolmente. Di negativo c’è la sconfitta, mentre di positivo la squadra ha mantenuto una certa dignità dentro la gara. Thorsby dopo qualche minuto mi ha chiesto il cambio a causa di un problema al polpaccio”.

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