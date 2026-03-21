Cremonese, Giampaolo con orgoglio dopo il Parma: «Dedico la vittoria alla squadra, solidarietà a Nicola. Vi spiego le mie scelte di formazione»

L’allenatore della Cremonese, Marco Giampaolo, ha voluto dire la sua in conferenza stampa dopo la vittoria in campionato contro il Parma

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Parma Cremonese, il tecnico dei grigiorossi, Marco Giampaolo, ha analizzato così la vittoria ottenuta per 0-2 in questo 30° turno del campionato di Serie A 2025/26.

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PAROLE – «Dedico la vittoria alla squadra, posso capire cosa ha vissuto. Uno specialista come Nicola merita un pensiero, perché facciamo tutti lo stesso mestiere, solidarietà a lui, la squadra è stata allenata bene. Perché ha giocato Sanabria? Per caratteristiche, doveva fare un certo tipo di lavoro. Vardy va tenuto più pulito, idem Djuric, ma oggi ritenevo Sanabria più adatto per le funzioni assegnate. Okereke non è una prima punta, poteva giocare per Bonazzoli, ma oggi ho scelto così. Ho detto che avremmo avuto bisogno di fortuna per quanto riguarda i miei concetti, che dovevo trasmettere. Ci sono episodi che rischiano di girare bene o male. Le piccole difficoltà avrebbero potuto riaprire le paure della squadra. In tre giorni abbiamo fatto il possibile, ma i giocatori hanno fatto di più di quello che potevo trasmettere io».