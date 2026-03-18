Cremonese, lettera d’addio emozionante di Davide Nicola: «Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo» – FOTO

Cremonese, Davide Nicola ha scritto questa lettera emozionante dopo l’addio al club grigiorosso. Ecco cosa ha scritto – FOTO

L’esperienza alla guida della compagine lombarda si chiude in anticipo. La dirigenza della Cremonese ha optato per un cambio di rotta repentino per cercare di invertire la tendenza in una stagione ricca di ostacoli. A farne le spese è stato Davide Nicola.

Il saluto sui social e il rammarico

Poche ore dopo il comunicato ufficiale che sanciva l’interruzione del rapporto lavorativo, l’ormai ex tecnico grigiorosso ha affidato ai propri canali social un messaggio di commiato, esprimendo gratitudine verso l’ambiente ma anche un evidente rammarico per un traguardo che reputava ancora alla portata.

Queste le sue parole esatte, scritte per congedarsi dalla piazza:

“Si conclude oggi il mio percorso alla guida della US Cremonese in Serie A. Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. È stato un percorso intenso, affrontato con dedizione e grande senso di responsabilità.”

L’allenatore ha poi voluto dedicare un pensiero speciale a chi lo ha accompagnato quotidianamente sul campo e sugli spalti in questi mesi difficili:

“Un ringraziamento speciale va ai calciatori e a tutte le persone che operano all’interno del club con competenza e passione. Un pensiero particolare è rivolto ai tifosi della Cremonese, che hanno sostenuto la squadra con attaccamento e rispetto per tutta la stagione.”

Infine, la chiosa che evidenzia la grande fiducia che riponeva nel lavoro del gruppo:

“Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo. Grazie a tutti.”

Il nuovo capitolo tecnico: arriva Marco Giampaolo

Per sostituire il tecnico uscente, la Cremonese non ha perso tempo. A raccogliere la pesante eredità sarà Marco Giampaolo. Per lui si tratta di un ritorno ufficiale in grigiorosso: avrà il difficile compito di compattare la squadra e tentare la complicata rincorsa per mantenere la categoria.