Cremonese, Nicola pre Atalanta a DAZN: «Dico questo sui nuovi arrivati», Baschirotto: «Krstovic? In campo si è nemici»

Cremonese, Nicola e Baschirotto hanno parlato a DAZN prima del match contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN, nel pre-partita di Atalanta Cremonese, hanno parlato Davide Nicola e Federico Baschirotto. Le loro parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

NICOLA – «Luperto? Sì, ma anche Thörsby che non avevo mai avuto. Sono giocatori che hanno giocato nelle rispettive squadre di appartenenza. Noi oggettivamente avevamo dei problemi numerici, quindi avere le giuste alternative. Sono arrivati quattro giocatori, siamo contenti di questo. Abbiamo fatto quello che potevamo fare nel modo migliore secondo me. Sono arrivati anche uomini che sanno qual è l’obiettivo che dobbiamo per perseguire, sanno la fatica che dovremo fare per raggiungerlo, ma sanno anche che tutto attraverso il lavoro e la fiducia si può raggiungere»

BASCHIROTTO – «Sono tutti ragazzi predisposti al nostro obiettivo. Sia Luperto che Thörsby, che Maleh, che Djuric, tutti i nuovi arrivati sono arrivati con il piede giusto per dare una mano alla squadra. Li ringrazio e andiamo avanti insieme. Tutti i nuovi arrivati, compreso chi c’era già, daranno sicuramente il proprio contributo per cercare di arrivare all’obiettivo. Krstovic? No, non ci siamo visti oggi. C’è un bel rapporto tra di noi perché abbiamo fatto qualcosa di bello insieme a Lecce. Resta fuori dal campo, una volta che si entra in campo si è nemici».