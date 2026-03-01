Hanno Detto
Cremonese, Nicola dopo la sconfitta col Milan: «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità. Non ho nulla da dire ai ragazzi, ho solo un rammarico»
Cremonese, Davide Nicola ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni
A DAZN dopo Cremonese Milan, Davide Nicola ha rilasciato queste dichiarazioni.
PAROLE – «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità, senza occuparci solo di quello che fanno gli avversari. Nella prima parte della stagione l’abbiamo fatto ampiamente. Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol. Gol che tra l’altro, se vai a vedere, non è neanche frutto di un errore di piazzamento.
Sono quei momenti in cui tardi a prendere la posizione e diventa tutto più difficile leggere la traiettoria. Ma se si gioca così il nostro campionato inizia in questo momento, quando incontreremo squadre contro cui dobbiamo cercare di far valere la nostra idea e fare più punti possibile».
