Cremonese, Nicola a rischio esonero? Giacchetta fa chiarezza: «Non pensiamo in negativo»

Cremonese, mister Davide Nicola a rischio esonero? Il direttore sportivo Simone Giacchetta risponde così prima del match con la Fiorentina

Intervenuto nel corso del prepartita di Cremonese Fiorentina, il direttore sportivo dei grigiorossi, Simone Giacchetta, ha presentato così il match del 29° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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IL CLIMA? – «Sono tutte partite importanti, questa lo è ancora di più delle precedenti. Veniamo da un periodo abbastanza negativo, ma dobbiamo cercare di dare il meglio nelle difficoltà come ogni neopromossa. Rimaniamo uniti e concentrati, stasera è un’opportunità».

OKEREKE? – «Avevamo un posto in lista, con lui c’è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito».

UN ESITO NEGATIVO PUO’ PORTARCI A FARE DELLE RIFLESSIONI SU NICOLA? – «Non dobbiamo pensare all’esito negativo, su Nicola eventualmente le valutazioni dovevamo farle tempo fa. C’è voglia di lottare per mantenere la categoria, siamo uniti per centrare l’obiettivo».