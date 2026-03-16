Cremonese, Nicola nel post gara: «Esonero? Credo che noi siamo costantemente in discussione. Credo che stasera la squadra abbia dato tutto»

Cremonese, Davide Nicola, parla nel post partita della sfida contro la Fiorentina valida per la 29a giornata di Serie A

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato a Dazn nel post gara della sfida valida per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro la Fiorentina. Le sue parole:

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PAROLE – «Ognuno può spiegarla come desidera. Io cerco di essere onesto e obiettivo. È comprensibile che lo stadio possa manifestare non grande entusiasmo, ma bisogna essere coscienti del fatto che proprio in questo momento bisogna avere la forza di essere vicini alla squadra. Mi sento di dire qualcosa alla nostra gente che ci ha sempre supportati. Anche questo può essere d’aiuto. Credo che stasera la squadra abbia dato tutto quello che poteva fare ma c’è tanta fragilità. Io in questo momento preferisco vedere i pregi dei miei calciatori e non farli sentire in colpa. Io credo che ci sia la volontà da parte mia, del mio staff e dell’ambiente di dare la svolta. Io ci credo perché quando mi metto in testa un obiettivo sono disposto ad accettare momenti in cui le cose non vanno»

ESONERO? – «Credo che noi siamo costantemente in discussione. È chiaro che se in un periodo non vengono risultati si provano diverse soluzioni. Per me l’analisi è più profonda. Per me il problema non è il fare più gol ma che siamo più fragili nel subirli. Anche stasera, nonostante un buon approccio, alla prima situazione abbiamo preso gol. Questa situazione non si risolve aggiungendo nervosismo o tristezza. Si risolve con l’entusiasmo di chi sa che la salvezza è a tre punti di distanza. Tutto si può ancora conquistare».