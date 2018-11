Mandorlini esonerato dalla Cremonese: è ufficiale

Cremonese, Mandorlini non è più l’allenatore della compagine grigiorossa: ufficiale l’esonero, attese novità sul suo sostituto

Nonostante l’1-1 esterno con il Verona e una prova incoraggiante dal punto di vista del gioco, la Cremonese ha deciso di cambiare la guida tecnica e tentare di invertire il trend. Avvio di Serie B non eccezionale per la formazione grigiorossa, che ha optato per l’esonero. Ecco la nota ufficiale della compagine lombarda: «L’U.S. Cremonese comunica di aver sollevato l’allenatore Andrea Mandorlini dalla guida tecnica della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Mandorlii e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera»