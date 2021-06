Criscito scrive a Pandev: «Spero di giocare ancora con te, leggenda»

Domenico Criscito ha dedicato un messaggio a Goran Pandev: l’attaccante macedone ha annunciato l’addio al calcio dopo EURO 2020

Domenico Criscito ha dedicato un messaggio a Goran Pandev, suo ex compagno al Genoa. L’attaccante macedone ha annunciato l’addio al calcio dopo EURO 2020. Queste le dichiarazioni del capitano rossoblù su Instagram.

«Oggi ultima partita in nazionale per te… Oltre ad essere un grande giocatore sei una grandissima persona, non solo la Macedonia ti applaudirà ma l’intero mondo calcistico. Grande leggenda, spero di condividere ancora lo spogliatoio e il campo accanto a te».