Cristante sicuro: «Serve vincere con continuità! L'Italia ha bisogno di una cosa molto importante» - Calcio News 24

Bryan Cristante: “Vincere aiuta a vincere. Vogliamo farci trovare pronti a marzo”

Il centrocampista Bryan Cristante si è presentato con chiarezza e determinazione nel ritiro della nazionale italiana, sottolineando l’importanza del ritorno in azzurro e gli obiettivi di gruppo in vista delle prossime sfide. Dopo una parentesi lontano dal team maggiore, Cristante sente tutta la responsabilità ai microfoni di Sky Sport e allo stesso tempo la motivazione: «La Nazionale è sempre un obiettivo, è sempre bello essere qui», ha dichiarato durante una conferenza stampa.

Cristante ha evidenziato quanto il processo di qualificazione, così come la costruzione di un nuovo ciclo, richieda un atteggiamento concreto: «Stiamo lavorando davvero nel modo giusto, con l’intensità giusta e con le idee giuste. Abbiamo un gruppo forte, stiamo lavorando davvero benissimo e c’è grande attaccamento alla maglia».

In particolare, l’ex Atalanta e oggi centrocampista della Roma ha posto l’accento sulla necessità di «farci trovare pronti a marzo», un riferimento chiaro al prosieguo del cammino delle qualificazioni e alle partite decisive che attendono gli Azzurri. Per Cristante la parola d’ordine è continuità: vincere aiuta a creare fiducia nel gruppo, e quel ciclo ora deve dare frutti concreti.

Sul proprio ruolo, Cristante si è mostrato umile e disponibile: «Sono a disposizione del mister. Io sono centrocampista ma non ho mai preferito troppo una posizione specifica, mi sono sempre trovato bene un po’ ovunque». Questo approccio versatile lo rende un elemento prezioso per il tecnico Gennaro Gattuso, che punta sulla concretezza e sulla mentalità più che sui moduli rigidi.

Nel suo intervento Cristante ha anche sfiorato il discorso sul recente passato della nazionale agli Europei, ricordando che l’eliminazione del torneo continentale è un capitolo che il gruppo vuole riscattare: «Contro la Svizzera agli Europei era finita male, spero di poter scrivere una storia bella per cancellare quella delusione».

In vista delle sfide decisive, la visione di Cristante è chiara: partita dopo partita, ma con la testa puntata a marzo, momento in cui la nazionale sarà chiamata a misurarsi sui campi chiave per la qualificazione. Vincere non è più un desiderio: è un imperativo. «Vogliamo vincere tutte le partite, e poi si vedrà se sarà primo posto o playoff», ha precisato.

Con queste parole, Bryan Cristante lancia non solo se stesso, ma l’intero gruppo azzurro verso un obiettivo ambizioso. Il messaggio è chiaro: mentalità vincente, disponibilità e fiducia. E soprattutto: arrivare a marzo con le energie, la grinta e la preparazione necessarie per farne un punto di svolta.