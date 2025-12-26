Cristiano Ronaldo pronto a raggiungere quota 1000 gol nella sua carriera? Il ct del Portogallo è sicuro: ecco cosa ha detto

Cristiano Ronaldo, il traguardo dei 1000 gol è possibile: le parole del commissario tecnico del Portogallo

Il traguardo dei 1000 gol in carriera non è, secondo Roberto Martínez, una semplice rincorsa ai numeri, ma la naturale conseguenza di un’etica del lavoro fuori dal comune. Il commissario tecnico del Portogallo, intervistato da Marca, ha voluto ribadire pubblicamente la centralità di Cristiano Ronaldo nel progetto, sottolineando come il campione, nonostante l’età, stia vivendo un periodo di forma psicofisica eccellente grazie alla sua mentalità quotidiana, focalizzata sulla competizione più che sui record.

VIVE NEL PRESENTE – «Cristiano si trova in un momento eccellente della sua carriera e ci è arrivato perché vive nel presente. Quando parla dei suoi obiettivi, evita proiezioni a lungo termine come il numero di partite da giocare. Il suo segreto è cercare di essere il migliore ogni singolo giorno. Per questo, la cifra finale sarà solo una conseguenza del momento in cui deciderà di ritirarsi, non un obiettivo prefissato».

Resta però un tema che divide parte dell’opinione pubblica portoghese: il peso di Ronaldo nella nazionale. Da un lato ci sono i cinque gol messi a segno nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, dall’altro episodi controversi come l’espulsione contro l’Irlanda per la gomitata a Dara O’Shea. A complicare il dibattito si aggiunge la brillante prestazione collettiva del Portogallo nel 9-1 all’Armenia, arrivata proprio in assenza di CR7 per squalifica.

Martínez, tuttavia, respinge ogni polemica. Il tecnico si affida ai numeri e all’atteggiamento del suo leader, ribadendo come Ronaldo continui a rappresentare un valore aggiunto imprescindibile per la selezione lusitana.

FAME DI ECCELLENZA – «Analizziamo costantemente tre pilastri: talento, esperienza e atteggiamento. Quella pretesa massima che esige da se stesso per aiutare la squadra è ciò che permette al capitano di essere sempre convocato. La sua fame di eccellenza è contagiosa. Del resto, i numeri parlano chiaro: 25 gol in 30 partite da centravanti dimostrano che il suo apporto in campo è ancora fondamentale»

