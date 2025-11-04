Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio inaspettato: «Ritiro? Presto. Sarà difficile, ma mi sono preparato per questo momento. Probabilmente succederà questa cosa qui»

Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio inaspettato! In una recente intervista con Piers Morgan ha parlato del suo imminente ritiro dal calcio

Cristiano Ronaldo ha rivelato in una recente intervista con Piers Morgan che il suo ritiro dal calcio è ormai prossimo. Il campione portoghese ha ammesso che, sebbene si senta pronto, il momento della fine della carriera sarà inevitabilmente difficile dal punto di vista emotivo.

SUL SUO RITIRO – «Mi ritirerò presto. Penso che sarò pronto per questo. Sarà dura, ovviamente. Probabilmente piangerò, sono un tipo che piange facilmente. Non tengo i miei sentimenti dentro. Sono onesto, sono una persona aperta».

LA PREPARAZIONE PER IL FUTURO – «Ma ho preparato il mio futuro da quando avevo 25, 26 anni, quindi penso che sarò in grado di sostenere quella pressione».

LA VITA DOPO IL CALCIO – «Niente, niente sarà paragonabile all’adrenalina di segnare un gol. Ma ogni cosa ha un inizio, ogni cosa ha una fine, quindi penso che sarò preparato. Ho altre passioni, avrò più tempo per me, più tempo per la mia famiglia, per crescere i miei figli».