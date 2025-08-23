Cristiano Ronaldo festeggia 100 con l'Al-Nassr ma perde la Supercoppa araba. Vince l'Al-Ahli ai rigori. In gol nel 2-2 dei 90 minuti 4 ex giocatori della Serie A - Calcio News 24

Un Cristiano Ronaldo a metà: raggiunge i 100 goal, ma perde la Supercoppa Araba



Tanta Italia, nel senso di giocatori che hanno partecipato da protagonisti alla nostra Serie A, nella finale della Supercoppa Araba giocata a Hong Kong e vinta dall’Al-Ahli del tecnico tedesco Jassle. É stata una gara appassionante, chiusa ai rigori dopo il 2-2 nei 90 minuti ed ovviamente la faccia più buia alla premiazione finale non poteva che essere quella di Cristiano Ronaldo, il grande sconfitto della giornata.

La sequenza del 2-2 è stata determinata con due ben botte e risposte al termine di ogni singola frazione di gioco. Ad aprire le marcature per l’Al-Nassr è stato proprio CR7, che dagli undici metri ha infilato il pallone al centro della porta, spiazzando Mendy. Era il 41′, sembrava la svolta della gara, ma a un sospiro dall’intervallo Kessie ha trovato il modo di pareggiare con una conclusione a giro leggermente deviata da Simakian. Per il Comandante, già protagonista in semifinale con una doppietta, una conferma delle sue doti di goleador.

Nella ripresa, dopo un palo colpito da Al Burakian per l’Al-Ahli, sono stati ancora una volta i gialloblu a scattare in avanti. Autore della rete Brozovic, bravo a recuperare un pallone su Kessie, che stavolta si è fidato troppo del suo dribbling e si è fatto scippare la sfera. Tutto fatto? No, perché negli ultimi istanti su un corner l’Al-Ahli ha approfittato di un corner per andare ai rigori. Imperdonabile l’uscita a vuoto di Bento e – dopo un ex Juve, Milan e Inter – ad andare a bersaglio è stato un ex Roma. Roger Ibanez.

Dal dischetto c’è stato un solo errore, quello di Al Khaibari. A mettere dentro il pallone che è valso il trofeo ci ha pensato Galeno, dopo che Ronaldo e altro big avevano trasformato perfettamente il loro tiro. Per il fuoriclasse portoghese quello di oggi è il gol numero 100 con l’Al-Nassr. Un obiettivo fantastico in una serata amara.