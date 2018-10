Il figlio di Cristiano Ronaldo continua a stupire con la maglia della Juventus U9, per lui ancora una doppietta!

Nel nome del padre. Cristiano Ronaldo Jr dà ancora spettacolo con la Juventus Under 9. Per lui una doppietta nel campionato dei pulcini dopo l’esordio col poker del mese scorso. Il padre, orgoglioso della prestazione di suo figlio, ha pubblicato sui social i due gol di oggi. Su Twitter il video sta già spopolando arrivando ad ottenere oltre 13.000 retweet e 72mila like in meno di 2 ore. Ma per il piccolo CR7 la media realizzativa è incredibile! Basti pensare che 7 giorni fa, nella partita tra Juventus e Sisport, terminata per 12 a 2, ne ha segnati ben 5. Se continua di questo passo, potrà togliersi parecchie soddisfazioni in futuro.