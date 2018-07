Marca in prima pagina: la Juve fa sul serio per Cristiano Ronaldo! – FOTO

Nuove voci sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fenomeno portoghese è in rotta con il Real

Ancora voci sul possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juve. Il portoghese è in rotta con il Real Madrid e anche in Spagna hanno iniziato a parlare di un possibile trasferimento del giocatore alla Juventus. Al momento non esiste trattativa e l’affare è molto complicato per via dell’ingaggio di CR7 che avrebbe chiesto un aumento da oltre 40 milioni di euro a stagione a Florentino Perez. Rifiutata la prima offerta di rinnovo a 30 milioni, si attende la seconda, ma il fenomeno portoghese è in rotta con il Real.

Marca in apertura dedica ampio spazio alla vicenda Cristiano Ronaldo: secondo il quotidiano spagnolo la Juve fa sul serio per l’acquisto del giocatore del Real Madrid. I bianconeri starebbero studiando una copertura economica per l’asso portoghese attraverso contratti commerciali, magari con Fca. Al momento solo tre club potrebbero permettersi l’acquisto di CR7 che avrebbe una nuova clausola da 120 milioni di euro e non più da un miliardo: Manchester United, PSG e Juventus. Immaginando un contratto da 40 milioni a stagione, per la Juventus, in caso di contratto quadriennale, corrisponderebbero a un ammortamento di 45/50 milioni di euro all’anno: una cifra importante che non affonderebbe il bilancio bianconero. Ieri il Real, con un comunicato ufficiale, ha smentito l’interesse per Neymar ma qualcosa bolle in pentola. I tifosi bianconeri continuano a sognare il colpaccio.