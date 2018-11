Quest’oggi la Uefa ha ironizzato sull’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, attraverso il proprio canale Twitter. La Uefa ha infatti ripreso un video dell’allenamento della Juventus che sarà impegnata questa sera nella gara Champions contro il Manchester United. Sul web è infatti spuntato un filmato con protagonista il portoghese della Juve che, neppure durante la rifinitura, ha pensato di uscirne sconfitto da un torello di squadra. Ecco il post della Uefa.

Quando hai già vinto tutto in carriera, ma non vuoi perdere nemmeno al torello in allenamento…

