Cristiano Ronaldo sanzionato dopo Serbia Portogallo? La possibile decisione della FIFA dopo la reazione dell’attaccante della Juventus

Secondo quanto riportato da Iusport, la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il gol non convalidato in Serbia-Portogallo potrebbe addirittura costargli una sanzione. La FIFA, infatti, potrebbe interpretarla come una violazione dell’articolo 11 del Codice Disciplinare, “a comportamenti offensivi o violazione dei principi del fair play”.

L’articolo di cui sopra afferma quanto segue: “Le associazioni e i club, così come i loro giocatori, funzionari o qualsiasi altro membro o persona che svolge una funzione per loro conto devono rispettare le Regole del Gioco, lo Statuto FIFA e i regolamenti, le direttive FIFA , linee guida, circolari e decisioni, e devono inoltre rispettare i principi di correttezza, lealtà e integrità”. Il secondo punto dell’articolo specifica che potrebbero essere prese misure disciplinari contro chiunque adotti “comportamenti che screditano il calcio o la FIFA“.