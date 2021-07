Cristiano Ronaldo, solo una squadra può portarlo via dalla Juventus

Ronaldo Juventus: solamente una squadra può portare via l’attaccante portoghese da Torino. Le ultime notizie sul suo futuro

Focus sul futuro di Cristiano Ronaldo nell’edizione odierna del Corriere della Sera. Probabilmente il portoghese resterà alla Juventus, che lo riaccoglierebbe con serenità ma non si straccerebbe le vene se dovesse comunicare di volersene andare – al momento non ha ricevuto indicazioni contrarie.

Esisteva l’ipotesi Manchester United, sfumata con l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund. Le strade per l’addio restano tutte sbarrate, ad eccezione di una: il Psg. Nel caso in cui i francesi dovessero cedere Mbappé al Real Madrid, ecco che potrebbero pensare a CR7 per sostituirlo.