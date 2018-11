Al termine della sfida di Nations League tra Inghilterra e Croazia, il ct Dalic ha parlato dell’infortunio di Vrsaljko

Con il gol di Kane all’85’ della ripresa, la Croazia perde con l’Inghilterra e retrocede nella Lega B di Nations League. Per i vice-campioni del mondo un pomeriggio davvero sfortunato che era iniziato già nel peggiore dei modi. Infatti, dopo 26 minuti di gioco il terzino dell’Inter, Sime Vrsaljko è stato costretto ad abbandonare il campo per colpa di un problema fisico.

Riguardo all’infortunio si è espresso il ct della Croazia Zlatko Dalic a Novu Tv: «Ha sentito un dolore alla gamba, ma non sembra niente di grave. Spero che sia una cosa passeggera e che non ci sia niente di pericoloso per lui».