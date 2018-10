Croazia-Inghilterra streaming e probabili formazioni: dove vederla

Croazia-Inghilterra streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida della 3a giornata di Uefa Nations League

Croazia-Inghilterra, una sfida che riporta a quanto accaduto qualche mese fa, quando in Russia queste due squadre si sono contese l’accesso in finale dell’ultimo mondiale. Quella volta è andata avanti la Croazia, che da allora non ha più vinto, anzi, è reduce dalla sua sconfitta più pesante di sempre (6-0 contro la Spagna).

Gli inglesi non sono messi meglio, dopo il 4° posto di Russia 2018, hanno perso la prima gara della Nations League per 2-1 contro le furie rosse. Con la Spagna che scappa nessuno può fallire.

Sulla trasmissione della gara non ci sono notizie da parte di Mediaset, la tv proprietaria dei diritti della UEFA Nations League in Italia.

Croazia-Inghilterra

Competizione: UEFA Nations League

Quando: venerdì 12 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in streaming: –

Stadio: Stadion HNK Rijeka (Rijeka)

Arbitro: Brych (Germania)

Croazia-Inghilterra: le probabili formazioni

CROAZIA – Due forfait per i balcanici, con Vrsaljko e Brozovic rientrati a Milano dopo aver accusato dei dolori muscolari. Dalic comunque schiererà il più che rodato 4-2-3-1 con Kalinic in porta, in difesa Jedvaj, Lovren, Vida e Pivaric, mentre alle spalle dell’unica punta Kramaric giocheranno Rebic, Modric e Perisic.

INGHILTERRA – 3-4-3 per Southgate con Pickford tra i pali e difesa a tre che vede le presenze di Walker, Stones e Maguire. Centrocampo con Trippier e Rose sulle fasce ed Henderson con Dier al centro. In attacco il tridente sarà formato da Sterling e Rashford ad affiancare Kane.

Probabile formazione Croazia (4-2-3-1): Kalinic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. CT: Dalic

Probabile formazione Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Dier, Rose; Sterling, Kane, Rashford. CT: Southgate