Croazia-Spagna streaming e probabili formazioni: dove vederla

Croazia-Spagna in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la 5a giornata di UEFA Nations League

Per la 5a giornata di UEFA Nations League, la Croazia vicecampione del mondo non può fallire la sfida che la oppone alla Spagna. Dopo il pesantissimo 6-0 subito in terra ispanica nella partita di andata giocata a settembre, serve dare una netta sterzata a quanto fatto dopo il mondiale russo. In casa spagnola dopo le prime due vittorie è arrivato il KO a sorpresa nella gara di ritorno contro l’Inghilterra, sarà quindi una sfida in cui nessuno si tirerà indietro.

Croazia-Spagna andrà in onda in esclusiva ed in chiaro su Canale 5, sarà possibile guardarla in streaming attraverso Mediaset Play.

Croazia-Spagna

Competizione: UEFA Nations League

Quando: giovedì 15 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in streaming: Canale 5 e Mediaset Play

Stadio: Maksimir (Zagabria)

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia)

Croazia-Spagna: le probabili formazioni

QUI CROAZIA – Il CT Dalic confermerà il 4-3-3 visto nelle ultime partite. In porta quindi Livakovic, difesa composta da Jedvaj e Pivaric come terzini e Vida con Lovren centrali. A centrocampo il trio Modric-Kovacic-Rakitic mentre davanti il tridente Rebic-Kramaric-Perisic.

QUI SPAGNA – Schieramento speculare per Luis Enrique . Tra i pali ci sarà De Gea, in difesa Azpilicueta ricoprirà il ruolo di terzino destro, mentre sulla fascia opposta spazio a Gayà, centrali Sergio Ramos e Fernandez. Centrocampo composto da Busquets, Saul e Ceballos, mentre davanti Rodrigo sarà la prima punta, sostenuto da Isco ed Asensio.

Probabile formazione Croazia (4-3-3): Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Pivaric; Modric, Kovacic, Rakitic; Kramaric, Rebic, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic

Probabile formazione Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Ramos, Fernandez, Gayà; Saul, Busquets, Ceballos; Asensio, Rodrigo, Isco. Allenatore: Luis Enrique