Il Crotone ha esonerato Francesco Modesto: ufficiale l’arrivo in panchina di Pasquale Marino. Il comunicato

COMUNICATO UFFICIALE – «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Francesco Modesto. Il Presidente e la società tutta, nel ringraziare l’allenatore – che fin dal primo giorno ha dimostrato attaccamento ai colori rossoblù e grande professionalità – intendono augurare il meglio a mister Modesto per il prosieguo della carriera. Al contempo si comunica che la guida tecnica viene affidata a Pasquale Marino, che verrà presentato alla stampa nella giornata di domani. Il tecnico di Marsala ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione successiva. Marino, tecnico di grande esperienza con oltre 600 panchine tra i professionisti, in passato ha allenato – tra le altre – Catania, Udinese, Parma, Genoa, e nelle ultime tre stagioni Spezia, Empoli e Spal».

DICHIARAZIONI PRESIDENTE VRENNA – «Riteniamo mister Modesto un allenatore serio ed estremamente preparato, ma i risultati ci impongono una riflessione necessaria a dare una svolta immediata alla stagione. Siamo profondamente convinti che Marino ci darà l’esperienza e le competenze per invertire immediatamente la rotta».