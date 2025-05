Crotone-FeralpiSalò: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Ezio Scida andrà in scena la sfida di Serie C Crotone-FeralpiSalò: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Groppelli; Vinicius, Gallo; Silva, Tumminello, Vitale; Gomez. All. Longo.



FERALPISALÒ (3-5-2): Rinaldi; Luciani, Pasini, Rizzo; Cabianca, Zennaro, De Francesco, Balestrero, Boci; Di Molfetta, Crespi. All. Diana.

Orario e dove vederla in tv

Crotone-FeralpiSalò si gioca alle ore 20:00 di domenica 11 maggio per i playoff del campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.