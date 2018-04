Crotone-Juventus 1-1: risultato e cronaca in diretta live

Crotone-Juventus, 33ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Crotone–Juve non è un testacoda ma poco ci manca. I bianconeri, primi in classifica a +6 sul Napoli, cercano un successo per tenere a bada gli azzurri in vista dello scontro diretto di domenica prossima. I pitagorici però, in piena lotta per non retrocedere, venderanno cara la pelle. Zenga farà a meno di Budimir e Benali infortunati, Max Allegri ha lasciato a casa, per vari infortuni, De Sciglio, Pjanic e Mandzukic. Presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Crotone-Juventus, una delle sfide della 33ª giornata di Serie A.

Crotone-Juventus 1-1: tabellino

MARCATORI: 16′ Alex Sandro (J); 20′ st Simy (C)

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Rohden, Simy, Diaby (18′ st Trotta). In panchina: Festa, Viscovo, Sampirisi, Ajeti, Simic, Pavlovic, Izco, Zanellato, Crociata, Ricci. Allenatore: Walter Zenga

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro (23′ st Cuadrado), Marchisio (19′ st Bentancur), Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuain. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Barzagli, Chiellini, Höwedes, Asamoah, Khedira, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

NOTE: AMMONITI: Mandragora (C). Allontanato per proteste, al 6′ del secondo tempo, Folletti, preparatore atletico della Juventus.

Crotone-Juventus: diretta live e sintesi

23′ – Secondo cambio nella Juventus: dentro Cuadrado, fuori Sturaro. Juve col 4-2-3-1.

20′ – Pareggio del Crotone: Trotta sbaglia una girata, la palla resta nella disponibilità di Simy che con una grandissima rovesciata batte Szczesny trovando l’1-1.

19′ – Primo cambio anche per Allegri: dentro Bentancur, fuori Marchisio.

18′ – Finisce la prima da titolare per il giovane Diaby: dentro al suo posto Trotta.

16′ – Risponde la Juventus con Alex Sandro che mette sul secondo palo per Sturaro ma il numero 27 bianconero non impatta bene il pallone con la testa.

13′ – Punizione a due in area per il Crotone per un tocco di esterno in area di Benatia con Szczesny, probabilmente ingannato al pressing di Simy sul marocchino, che ha bloccato il pallone. Batte Faraoni, respinge Szczesny e poi Sturaro allontana.

6′ – Allontanato dalla panchina Folletti, preparatore atletico della Juventus, per proteste. Secondo il bianconero Faraoni stava battendo la rimessa laterale da una posizione non giusta.

3′ – Tiro di Martella da posizione defilata, palla sull’esterno della rete ma Szczesny sembrava essere sulla traiettoria.

1′ – Squadre in campo. Arriva il fischio di Fabbri: è iniziato il secondo tempo di Crotone-Juventus.

SINTESI PRIMO TEMPO – La Juventus ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol grazie alla rete messa a segno di Alex Sandro. Primo tempo a ritmi blandi con tanti errori in fase di impostazione da ambo le parti. Il Crotone ha mantenuto viva la partita e ha impedito alla Juve di chiudere definitivamente il match. Tutto è ancora in bilico allo Scida, lo sa bene Max Allegri che è uscito arrabbiato dal terreno di gioco.

45’+1 – Duplice fischio di Fabbri: è finito il primo tempo. Squadra a riposo.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Buona ripartenza del Crotone con Diaby che viene fermato dalla difesa bianconera, la palla arriva a Simy che calcia dall’interno dell’area ma non fa male a Szczesny.

43′ – Douglas Costa semina il panico in area, sceglie la soluzione di potenza ma non trova la porta.

37′ – Sturaro recupera e perde il pallone, Martella ne approfitta e crossa ma sbaglia il dosaggio del cross e regala la palla a Szczesny.

36′ – Ammonito Mandragora per un fallo su Dybala pronto a ripartire.

33′ – Risponde il Crotone: cross per Simy, Benatia anticipa il centravanti del Crotone ma anche Szczesny mettendo il pallone in angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

32′ – Higuain si gira bene su Ceccherini, punta l’area e calcia ma il tiro è centrale e finisce tra le braccia di Cordaz.

29′ – Ritmi bassi e tanti errori, da ambo le parti, in fase di palleggio. Fase non bella della gara.

23′ – Ennesimo pallone perso dalla Juventus: Allegri manda Cuadrado a scaldarsi.

19′ – Risponde il Crotone con un cross pericoloso di Martella sul secondo palo ma Alex Sandro anticipa Diaby mettendo in angolo. Nulla di fatto dal corner.

16′ – Gol della Juventus: in rete Alex Sandro. Cross pericoloso sul secondo palo di Lichtsteiner, Ceccherini anticipa Matuidi in angolo con un guizzo. Dal corner Douglas Costa, dopo un’azione insistita, mette sul primo palo per Alex Sandro che anticipa tutti e beffa Cordaz. Quarto assist consecutivo per Douglas.

10′ – Tiro-cross di Lichtsteiner, nessuno impatta il pallone che per poco non beffa Cordaz.

7′ – Si addormenta Matuidi che regala il pallone al Crotone. I rossoblù mettono al centro il pallone con Martella, Diaby tocca al centro ma Alex Sandro intercetta. Timide proteste del Crotone per un presunto contatto con il braccio ma il giocatore sembra toccare con la coscia.

4′ – Il gioco è ripreso, il terzino del Crotone è tornato regolarmente in campo.

3′ – Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Faraoni.

1′ – Fischio d’inizio dell’arbitro Fabbri: è iniziata la partita tra Crotone e Juventus.

Tutto pronto all’Ezio Scida di Crotone per l’incontro con la Juventus valido per la 33ª giornata di Serie A. Squadre in campo, tra poco il fischio d’inizio.

Diretta live dalle ore 20.45

Crotone-Juventus: formazioni ufficiali

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Rohden, Simy, Diaby. In panchina: Festa, Viscovo, Sampirisi, Ajeti, Simic, Pavlovic, Izco, Trotta, Zanellato, Crociata, Nalini, Ricci. Allenatore: Walter Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro, Marchisio, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Barzagli, Chiellini, Höwedes, Asamoah, Bentancur, Khedira, Cuadrado, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Crotone-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Zenga non vuole fare calcoli e vuole una vittoria per credere ancora di più nella salvezza e dovrebbe puntare su un 4-3-3 a trazione anteriore con Stoian nei tre di centrocampo. Max Allegri, senza Mandzukic, Pjanic e De Sciglio, dovrebbe optare per il 4-3-3 con Douglas Costa, Dybala e Higuain in attacco.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Ricci, Simy, Trotta. In panchina: Festa, Viscovo, Sampirisi, Ajeti, Simic, Pavlovic, Izco, Rohdeen, Zanellato, Crociata, Nalini, Tumminello. Allenatore: Walter Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Barzagli, Chiellini, Höwedes, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Cuadrado, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

Le dichiarazioni di Zenga prima della gara: «Dopo la partita del Bernabeu qualsiasi squadra poteva crollare a livello psicologico. La Juventus invece si è messa tutte le polemiche alle spalle, che con il calcio non hanno niente a che fare. Sfido qualsiasi persona, al posto di Gigi Buffon, a rimanere calmo e lucido. Io ad esempio avrei fatto di peggio: vivo il calcio come lui, con grande passione e si può reagire nella maniera sbagliata. Da fuori sono tutti bravi a giudicare».

Le parole di Allegri alla vigilia dell’incontro: «La partita di domani è la più importante e decisiva fra le due che dobbiamo affrontare questa settimana. Arrivare con sei punti a Juventus-Napoli è importante, inoltre ho sentito troppi festeggiamenti in giro. Tra le due gara quella più decisiva credo che sia quella di domani. Il Crotone lotta per la salvezza, ha perso immeritatamente a Genova, ha sei punti più dello scorso anno e inoltre giocare lì non è facile. Dobbiamo prepararla al meglio e venir via con i tre punti, occorre fare attenzione perchè il Napoli farà di tutto per riaprire il campionato. Si è parlato troppo nella settimana post Madrid. Noi dobbiamo stare zitti e tenere il profilo basso, in vista degli obiettivi che abbiamo davanti. Le energie dobbiamo metterle tutte in campo. Giudicare dall’esterno non è mai semplice. E’ una settimana che tutti parlano, su questo post partita hanno cavalcato l’onda in tanti. Ora, però, basta. Ora dobbiamo stare zitti e centrare gli obiettivi».

Crotone-Juventus: i precedenti del match

Tre precedenti in Serie A tra Crotone e Juventus e in tutte e 3 le occasioni i bianconeri hanno battuto i pitagorici che non hanno mai segnato alla Vecchia Signora. La prima sfida, allo Scida, unico precedente in terra calabrese, è terminata con il punteggio di 0-2 per la Juve. Nelle successive due gare, giocate a Torino, la Juve ha vinto sempre per 3 a 0.

Crotone-Juventus: l’arbitro del match

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere l’incontro dello Scida tra Crotone e Juventus. Il fischietto dell’Emilia Romagna sarà coadiuvato da Alassio e Costanzo. Quarto uomo sarà Abbattista. Al VAR La Penna e Giallatini. Sono solo tre i precedenti tra l’arbitro ravennate e la Juventus e in tutte e tre le occasioni sono arrivati tre successi per i bianconeri. L’ultimo precedente risale però alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta vinta da ‘Madama’ grazie ad un rigore trasformato da Pjanic. Sono 8 invece i precedenti tra Fabbri e il Crotone (5 in Serie B, 1 in Coppa Italia e 2 in Serie A): una vittoria e un pareggio nei due precedenti in massima serie, una sconfitta in Coppa Italia dopo i supplementari con il Milan, 3 sconfitte e 2 pareggi in Serie B per un totale di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte (una ai supplementari).

Crotone-Juventus Streaming: dove vederla in tv

