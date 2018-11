CSKA Mosca-Roma in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

La Roma di mister Di Francesco torna in campo contro i russi del CSKA Mosca con l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale da centrare quanto prima. Forte del 3-0 netto dell’andata, la squadra capitolina dovrà vincere in questa complicata trasferta per sfruttare un’eventuale passo falso del Real, al momento a pari punti ma avanti per lo scontro diretto a favore.

CSKA Mosca-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

CSKA Mosca-Roma

Competizione: UEFA Champions League

Quando: mercoledì 7 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: Luzhniki Arena (Moscow)

Arbitro: Çakır (Turchia)

CSKA Mosca-Roma: le probabili formazioni

Akinfeev in porta nel 3-4-2-1 con cui il CSKA Mosca scenderà in campo, difesa a 3 composta da Becao, Magnusson e Nababki. A centrocampo Fernandes e Efremov sugli esterni e la coppia Oblyakov-Akhmetov al centro. Tra le linee agiranno Dzagoev e Vlasic alle spalle dell’unica punta Chalov.

Di Francesco conferma il 4-2-3-1 nel quale Olsen sarà tra i pali, davanti a lui la linea difensiva con Fazio, Manolas, Florenzi e Kolarov. Davanti alla difesa ci sarà la coppia composta da Cristante e Nzonzi a sostegno del tridente Under-El Shaarawy-Pellegrini. Unica punta Dzeko.

Probabile formazione CSKA (3-4-2-1): Akinfeev; Becao, Magnusson, Nababkin; Fernandes, Oblyakov, Akhmetov, Efremov; Dzagoev, Vlasic; Chalov. All.: Hančarėnka

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco