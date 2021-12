Stoycho Mladenov, allenatore del CSKA Sofia, ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro la Roma

ROMA – «Dobbiamo fare i conti con i problemi che abbiamo dal primo giorno, ci mancano dei centrocampisti che sappiano creare, ma cercheremo di mandare in campo una squadra che possa contrastare la Roma, domani voglio vedere 90 minuti come i primi 20 di Roma quando stavamo vincendo. Sono convinto che possiamo fare meglio dei giallorossi e spero che il nostro pubblico ci supporti dal primo all’ultimo minuto perché quando è il dodicesimo uomo la squadra si sente più forte. So cosa vuol dire giocare con il tifo incessante di 30mila spettatori, è un impulso in più per ogni atleta che scende in campo».

MOURINHO – «L’Italia non è la Bulgaria, le persone non reagiscono emotivamente come da noi e Mourinho è un nome grandissimo, per me il miglior allenatore del mondo e sono sicuro che la Roma gli concederà tempo. È un professionista dalla A alla Z che cura ogni minimo particolare e poi è molto umano nei rapporti, lo dico per esperienza personale».