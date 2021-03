Ct Slovacchia: «Contento che Skriniar sia con noi»

Stefan Tarkovic, commissario tecnico della Slovacchia, ha commentato l’arrivo in ritiro di Milan Skriniar dopo il via libera dell’Inter: le sue parole

«Ogni assenza pesa, ma sono contento che Skriniar e i giocatori della Bundesliga siano qui. Tutti i calciatori hanno superato i test molecolari, sono a disposizione 24 giocatori di movimento e tre portieri. Credo che avremo a disposizione la migliore rosa possibile per affrontare questa partita, che sarà difficile: mi aspetto che i nostri avversari siano motivati ​​al massimo, hanno un nuovo allenatore e c’è un bel mix di giovani ed esperti. Sicuramente vorranno fare bene, ma noi abbiamo la qualità per vincere».