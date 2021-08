Cuadrado fa 300 con la Juventus: «Spero di giocarne ancora tante»

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato prima della partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni nel pre-gara

300 PRESENZE – «Sono contento per questo obiettivo, con la voglia che siano ancora tante partite in questo stadio e con questa maglia. Oggi sarà una partita difficile con il sostegno in più del nostro pubblico che ci è mancato tanto. Dobbiamo partire da Juve e far rispettare la nostra casa».