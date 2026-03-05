Cuadrado in vista del match con la Juve: «Adesso sto meglio, tornare in quello stadio sarà speciale». Le parole dell’esterno del Pisa

Nel prossimo turno Serie A, una delle partite più interessanti è Juventus Pisa. La conferenza stampa di Juan Cuadrado in vista della sfida di sabato, queste le parole dell’ex della gara.

SULLE SUE CONDIZIONI – «Ho avuto un problema fisico, qualcosa legato al mio corpo, e insieme alla società abbiamo deciso di affrontarlo nel miglior modo possibile, affidandomi a una persona di fiducia. Credo che la scelta fatta sia stata la migliore, sia per me che per il club, perché l’obiettivo era tornare a stare bene. Adesso mi sento molto meglio e sto cercando di dare il massimo per la squadra, per raggiungere il nostro obiettivo. Nonostante il problema, sono sempre stato presente: vicino ai ragazzi, coinvolto nel lavoro quotidiano, cercando di aiutare in ogni modo possibile anche quando non ero al 100%» .

SUL MATCH CON LA JUVE – «Sabato sarà una partita bellissima e piena di emozioni. Tornare in uno stadio che per me ha significato tantissimo sarà speciale. È un club che mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come persona: lì sono cresciuto, lì sono cresciuti i miei figli, lì ha vissuto la mia famiglia. Sarà davvero particolare tornare a respirare quell’atmosfera, pur sapendo che ci aspetta una partita difficile. In settimana abbiamo lavorato bene per prepararci nel modo migliore, per andare lì e provare a fare una grande partita. Abbiamo bisogno di punti, e cercheremo di prenderli con tutte le nostre forze. Per quanto riguarda il mio futuro… non lo so, davvero. In questo momento non ho una risposta. L’unica cosa certa è che sono molto felice di essere qui. Sento l’affetto della gente ogni volta che vengo allo stadio: i tifosi ci sostengono con il cuore, e questo è qualcosa di bellissimo. È vero, non mi sono sentito sempre bene fisicamente in questo periodo, ma quando arriverà il momento di decidere, lo farò io. Adesso penso solo a dare tutto per la squadra» ,

SULLA CITTA’ – «Il rapporto con la città è bellissimo. Pisa mi piace tantissimo: è una città tranquilla, accogliente, con persone splendide. La cosa più bella è proprio questo: puoi vivere la città in modo sereno, sentendo l’affetto della gente e una cultura davvero speciale. Nonostante io sia colombiano, ho passato gran parte della mia vita qui: per questo Pisa per me è casa. È speciale per me e per la mia famiglia, ci piace davvero molto. Per quanto riguarda la mia condizione fisica, adesso mi sento molto meglio. Direi di essere intorno all’80%, e ogni giorno lavoro per arrivare al 100%. Mi alleno con l’obiettivo di dare sempre il massimo, sia che giochi 10, 15, 40 o 50 minuti. Sono sempre stato a disposizione: cerco di dare non solo il 100%, ma anche il 200% per aiutare la squadra e per raggiungere il nostro obiettivo, anche se sappiamo che è difficile. Credo molto in questa squadra: siamo forti, e ci sono state partite che abbiamo perso nel finale, come l’ultima, che è stata davvero dura da accettare. Ma sappiamo chi siamo e continuiamo a lottare» .