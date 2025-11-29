Carlos Cuesta sicuro: «Non siamo riusciti ad incidere. Ecco dove dobbiamo migliorare in casa Parma» - Calcio News 24

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha voluto fare delle dichiarazioni nonostante la sconfitta

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha analizzato la prestazione della squadra: “I primi quindici minuti sono stati difficili, l’avversario è partito molto meglio di noi e ha indirizzato subito la partita. Noi abbiamo iniziato rincorrendo, cercando di rientrare in partita. Successivamente siamo riusciti a creare qualche occasione, soprattutto nei primi venti minuti della ripresa. Purtroppo, l’episodio del rigore con espulsione e il gol subito hanno cambiato completamente la dinamica. Nonostante i nostri tentativi, non siamo riusciti a ribaltare il risultato. La vittoria è meritata per loro”.

Sul rendimento di Valeri, Cuesta ha aggiunto: “Sapevamo che non aveva i novanta minuti nelle gambe, ma era pronto per iniziare. Era la scelta migliore per partire titolare oggi”.

Il mister ha anche commentato la prestazione di Ondrejka: “Ha avuto un buon impatto, è stato incisivo e ha saputo avanzare creando pericolo verso la porta avversaria. Con lui, come con molti giovani, c’è bisogno di tempo per raggiungere la piena condizione per tutti i novanta minuti”.

Carlos Cuesta ha sottolineato come la squadra non sia riuscita a gestire la pressione dell’Udinese: “Abbiamo avuto alcune occasioni, ma non siamo stati abbastanza concreti. Loro, invece, hanno creato quattro occasioni e ne hanno sfruttate due. Questa differenza ha deciso la partita”.

Infine, il mister del Parma ha guardato avanti: “Ogni partita è diversa. I primi minuti non sono stati come speravamo, e questo ha favorito l’Udinese. Dispiace perché volevamo regalare una serata di gioia ai nostri tifosi. Ora dobbiamo voltare pagina e lavorare per affrontare al meglio la prossima sfida, a Bologna, in una partita molto importante per noi”.

Con le parole di Cuesta, emerge la determinazione del Parma a migliorare e la consapevolezza che il lavoro in settimana sarà fondamentale per invertire la rotta e ottenere punti preziosi nelle prossime giornate.