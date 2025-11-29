Carlos Cuesta sicuro: «Non siamo riusciti ad incidere. Ecco dove dobbiamo migliorare in casa Parma» - Calcio News 24

Ultime Notizie
Carlos Cuesta sicuro: «Non siamo riusciti ad incidere. Ecco dove dobbiamo migliorare in casa Parma»
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha voluto fare delle dichiarazioni nonostante la sconfitta
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha analizzato la prestazione della squadra: “I primi quindici minuti sono stati difficili, l’avversario è partito molto meglio di noi e ha indirizzato subito la partita. Noi abbiamo iniziato rincorrendo, cercando di rientrare in partita. Successivamente siamo riusciti a creare qualche occasione, soprattutto nei primi venti minuti della ripresa. Purtroppo, l’episodio del rigore con espulsione e il gol subito hanno cambiato completamente la dinamica. Nonostante i nostri tentativi, non siamo riusciti a ribaltare il risultato. La vittoria è meritata per loro”.
Sul rendimento di Valeri, Cuesta ha aggiunto: “Sapevamo che non aveva i novanta minuti nelle gambe, ma era pronto per iniziare. Era la scelta migliore per partire titolare oggi”.
Il mister ha anche commentato la prestazione di Ondrejka: “Ha avuto un buon impatto, è stato incisivo e ha saputo avanzare creando pericolo verso la porta avversaria. Con lui, come con molti giovani, c’è bisogno di tempo per raggiungere la piena condizione per tutti i novanta minuti”.
Carlos Cuesta ha sottolineato come la squadra non sia riuscita a gestire la pressione dell’Udinese: “Abbiamo avuto alcune occasioni, ma non siamo stati abbastanza concreti. Loro, invece, hanno creato quattro occasioni e ne hanno sfruttate due. Questa differenza ha deciso la partita”.
Infine, il mister del Parma ha guardato avanti: “Ogni partita è diversa. I primi minuti non sono stati come speravamo, e questo ha favorito l’Udinese. Dispiace perché volevamo regalare una serata di gioia ai nostri tifosi. Ora dobbiamo voltare pagina e lavorare per affrontare al meglio la prossima sfida, a Bologna, in una partita molto importante per noi”.
Con le parole di Cuesta, emerge la determinazione del Parma a migliorare e la consapevolezza che il lavoro in settimana sarà fondamentale per invertire la rotta e ottenere punti preziosi nelle prossime giornate.
