Patrick Cutrone progetta il futuro e programma la stagione 2018-19: vuole tornare in Nazionale e firmare il rinnovo col Milan, tra l’altro molto vicino

Patrick Cutrone vuole l’azzurro e il rossonero. Il giovane attaccante del Milan progetta la stagione che verrà, un’annata che passerà sicuramente dal suo ritorno in Nazionale e da un contratto nuovo e da grande giocatore. Per quanto riguarda il rinnovo, la conferma arriva dall’ambiente Milan: la punta firmerà il nuovo accordo fino al giugno del 2023 a cifra molto più alti delle attuali, dato che è uno di coloro che guadagnano meno tra i rossoneri. Finiti gli impegni azzurri, Milan e Cutrone si sederanno a un tavolo per la firma e così la storia incredibile del numero sessantatré andrà avanti.

Col Milan è passato da quasi sconosciuto a giocatore della Nazionale in pochi mesi. Roberto Mancini non lo ha chiamato adesso ma lo convocherà a settembre, il profilo di Cutrone è uno di quelli che intrigano il nuovo ct. E pensare che un anno fa, di questi tempi, aveva a referto solo una manciata di minuti in Serie A. In estate sembrava a un passo dal prestito al Verona o al Crotone (col Bologna sullo sfondo), ma poi è rimasto al Milan. Una scelta piuttosto intelligente, a ben vedere.