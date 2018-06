Milan, 3 big con l’Europa: senza cambia tutto

Il calciomercato Milan passa dalla sentenza Uefa. I rossoneri hanno pronto un piano A e un piano B: le ultimissime

Il Milan attende la sentenza Uefa che potrebbe escluderlo dalle Coppe europee ma nel frattempo Yonghong Li lavora per evitare il peggio e cerca un nuovo socio. Il numero uno rossonero è stato in Italia e sta provando a risolvere in prima persona la questione relativa al rifinanziamento del debito. Intanto il calciomercato del Milan passa attraverso la sentenza Uefa, attesa entro il 19 giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha due strategie: con l’esclusione dalle Coppe europee arriveranno 2 rinforzi importanti, con la partecipazione all’Europa invece i rinforzi saranno 3.

Nel primo caso in pole per l’attacco c’è Immobile. Poi Belotti e Falcao senza dimenticare Zaza e Werner. Difficile pensare ad Alvaro Morata e a Depay ma qualcosa si sta muovendo anche in quella direzione. A centrocampo si continua a lavorare per Fellaini. Anche le partenze saranno importanti ma non c’è l’obbligo di cedere i gioielli: Donnarumma, Suso, Bonaventura e Romagnoli sono candidati a lasciare il Milan ma non è scontato. Probabile la partenza dello spagnolo a causa della presenza della clausola, le altre partenze dipenderanno dalle offerte e dalla volontà dei rispettivi calciatori.