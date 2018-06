Milan, Yonghong Li cerca un nuovo socio: c’è il piano

Il patron del Milan, Yonghong Li, cerca un nuovo socio per rifinanziare il debito con Elliott. Le ultimissime notizie

Novità importanti sul futuro del Milan. Yonghong Li è stato a Milano negli ultimi giorni per provare a risolvere in prima persona la questione relativa al rifinanziamento del debito con il Fondo Elliott. La scorsa settimana a Milano il presidente ha avuto una serie di incontri e c’è una importantissima novità che riguarda il possibile inserimento in società di un nuovo socio di minoranza. Un partner di minoranza, oltre alle banche, fornirebbe la liquidità per ristrutturare il debito con Elliott e rassicurare l’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalle Coppe Europee.

Il 19 giugno, giorno più giorno meno, è atteso il verdetto della Uefa e il tempo stringe. Yonghong Li è ripartito ma dovrebbe ritornare in tempi brevi in Italia. Mr Li, secondo La Gazzetta dello Sport, sta portando avanti un piano parallelo per rifinanziare il debito con Elliott: l’ingresso di un socio di minoranza. Da quanto filtra ci sarebbe più di un soggetto interessato alla questione, ma il presidente rossonero a Milano si è concentrato in particolare su una figura che al momento è protetta dal massimo riserbo. Primi contatti tra gli advisor: se tutto dovesse andare per il meglio i prossimi contatti sarebbero diretti. In sostanza il rifinanziamento del debito contratto da Li e dal Milan potrebbe avvenire in parte con le banche e in parte con l’ingresso del nuovo socio.