D’Agostino al miele con Ekkelenkamp: «Finalmente all’Udinese uno che sa calciare le punizioni!». Il suo commento sulla vittoria contro la Roma

L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, ha commentato così la vittoria ottenuta dai friulani contro la Roma in campionato

«Finalmente l’Udinese ha trovato l’uomo che sa calciare le punizioni», esclama Gaetano D’Agostino sul Messaggero Veneto. Il doppio ex di Udinese e Roma analizza il successo bianconero sui giallorossi.

L’ANALISI DEL MATCH – «L’Udinese ha vinto meritatamente evidenziando un piano strategico chiaro in cui ha espresso un concentrato di tutte le sue prerogative fisiche e tecniche. Due aspetti in particolare vanno sottolineati: l’uso della fisicità, perché i bianconeri non hanno avuto paura dell’impatto fisico nei duelli, anzi si sono esaltati aumentando i giri del motore. E poi la capacità di tiro dalla distanza: Atta e Ekkelenkamp ci hanno provato più volte sfiorando il gol. Avere dei tiratori da fuori significa possedere un’arma balistica per sbloccare le partite».

LA PUNIZIONE DI EKKELENKAMP – «Va sottolineata la tecnica e soprattutto la personalità del ragazzo, perché se calci a giro puoi anche sbagliare ma non rischi le possibili brutte figure in cui si può incorrere quando calci “alla Pirlo”. A me, tra le due punizioni che ha battuto, è piaciuta soprattutto la seconda su cui Svilar ha fatto una grandissima parata. Adesso l’Udinese ha finalmente trovato un giocatore che sa battere le punizioni».

I LIMITI DELLA ROMA – «È una squadra che deve giocare sempre a ritmo alto e se lo abbassa, dando priorità al palleggio, fatica se poi non ha gli uomini che poi fanno la differenza in transizione e poi determinano. A posteriori possiamo dire che giocando col 3-5-2, e quindi a specchio dell’Udinese, forse qualcosa sarebbe cambiato perché Pellegrini ha sofferto molto la marcatura di Solet e non ha inciso».

L’ASSENZA DI DAVIS – «Partiamo dal fatto che questo attaccante stava benissimo e che alle sue spalle non vedo nessuno della sua forza, quindi la sua è una perdita molto importante. Non me ne vogliano gli altri attaccanti, ma Davis è imprescindibile per questo gioco. Detto questo, anche Zaniolo potrebbe agire in quella posizione, magari venendo più incontro per fare inserire le mezzali».

PROSPETTIVE FUTURE – «Mi auguro che l’Udinese non ripeta il campionato ibrido dello scorso anno. Comunque io vedo futuro se mantiene questa ossatura e inserisce tre innesti di valore. Pronostico per Lecce? Se l’Udinese gioca come contro la Roma può fare tre gol e vincere contro una squadra davvero indecifrabile».

