D’Ambrosio: «Ci abbiamo provato e abbiamo avuto le nostre occasioni». Le parole del terzino nerazzurro

Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le parole del terzino dell’Inter:

LE PAROLE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Bayern è una delle tre squadre candidate a vincere la Champions. Noi ci abbiamo provato, abbiamo avuto le nostre occasioni, poi è normale che se lasci mezza chance una squadra così ti punisce»

COSA MANCA ALL’INTER – «Non lo so. Con il lavoro si possono raggiungere cose inaspettate. L’ossessione batte il talento, continuiamo a lavorare. Noi non siamo abituati a mollare, faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Dopo il Milan abbiamo capito che potevamo vincere perché in alcuni frangenti non eravamo stati lucidi, analizzeremo anche questa partita per capirlo»

SALVATAGGIO – «Se si fanno salvataggi sulla linea vuol dire che si è in difficoltà. Spero di non farne altri».