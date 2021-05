Nazionale brasiliana, Dani Alves convocato dopo due anni ma si fa male

Uno sfortunato infortunio al ginocchio impedirà a Dani Alves di rispondere alla convocazione del Brasile dopo due anni

Niene da fare. Potrebbe svanire definitivamente il sogno di Dani Alves di vestire nuovamente la maglia della nazionale brasiliana. Il terzino ex Juventus e Barcellona era stato convocato dal Ct in vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Ecuador e Paraguay. Domenica scorsa però, in occasione della sfida tra il suo San Paolo e il Palmeiras un infortunio al ginocchio lo ha costretto a dare forfait.

Le sue parole rese note attraverso un post su Instagram: «La squadra brasiliana è qualcosa di molto speciale e serio per me e se non sono al 100% non posso servirla con il rispetto e la responsabilità che dobbiamo avere quando indossiamo questa maglia. Adesso devo esser concentrato al massimo, molto forte per combattere come ho sempre fatto per essere in grado di tornare a vestire la maglia verdeoro. Grazie a tutti. A presto»